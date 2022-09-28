Глава Херсонской ВГА обратился к Путину с предложением о принятии региона в состав РФ

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Глава военно-гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо направил обращение Владимиру Путину о принятии региона в состав России. Текст обращения размещен в телеграм-канале Сальдо.

"На основании волеизъявления жителей нашего региона обращаюсь к президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину с предложением о принятии Херсонской области в состав Российской Федерации в качестве нового субъекта", – написал Сальдо.

Он отметил, что жители Херсонской области сделали свой исторический выбор и решили стать частью многонационального российского народа.

Референдумы в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях прошли с 23 по 27 сентября. По итогам голосования большинство жителей этих регионов высказались за вхождение в состав РФ.

В ДНР после обработки 100% бюллетеней за присоединение к России проголосовали 99,23% граждан. В ЛНР – 98,42%, в Запорожской области – 93,11%, в Херсонской области – 87,05%.

Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсона и Запорожья в состав РФ завершились

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