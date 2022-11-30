Совфед одобрил закон о федеральном бюджете на 2023–2025 годы

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Совфед одобрил закон о федеральном бюджете на 2023 год и плановый период 2024–2025 годов. Об этом сообщает РИА Новости.

Решение было принято сенаторами на заседании в среду, 30 ноября.

Ранее закон о федеральном бюджете на ближайшие 3 года утвердила Госдума России. Сообщалось, что общий объем бюджета на 2023 год по доходам составит 26,13 триллиона рублей, по расходам – 29,056 триллиона рублей, что составляет 17,4 и 19,4% ВВП соответственно.

В 2024 году федеральные доходы составят 27,24 триллиона рублей, в 2025 году – 27,98 триллиона рублей, а расходы – 29,43 и 29,24 триллиона рублей.

Прогнозируемый уровень инфляции в стране в 2023 году не превысит 5,5 и 4% в 2024 и 2025 годах соответственно. При этом Центробанк России предполагал, что уровень инфляции в стране опустится ниже 4% по итогам первого полугодия 2023 года.

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