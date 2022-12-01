Порядка 12,6 млрд рублей направят на поддержку продукции российского АПК

Фото: Москва 24/Яна Дейнега

Правительство России направит на поддержку агропромышленного комплекса (АПК) 12,6 миллиарда рублей для реализации экспорта в рамках федерального проекта "Экспорт продукции АПК". Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщается на сайте правительства.

"Дополнительное финансирование позволит экспортерам продукции АПК увеличить оборотные средства, провести реструктуризацию кредитов, нивелировать риски, связанные с расчетами в валюте и сбоем поставок, и в конечном итоге добиться увеличения экспорта сельхозпродукции", – говорится в сообщении.

Выделенные средства, по мнению правительства, помогут АПК выполнить экспортные программы на 34 миллиарда рублей к концу 2023 года и на 68 миллиардов рублей – до конца 2024 года.

Ранее Мишустин подписал постановление, согласно которому предприятия АПК могут получить льготные кредиты до 5% на производство и переработку сырья.

Производители имеют возможность взять кредит на срок от 12 до 15 лет, а также на более короткий по указанной ставке. Российское правительство уточнило, что подобная мера позволит АПК увеличить объем производства.



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