Столичный бизнес быстро адаптировался к санкциям – Собянин

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Сергей Собянин заявил, что в сложившейся экономической ситуации столичный бизнес быстро адаптировался к санкционным ограничениям. Об этом он сообщил в эфире телеканала ТВЦ.

Под большим ударом, уточнил мэр, оказалась автомобильная отрасль. Но несмотря на подобные обстоятельства, столичный завод "Москвич" сумел сохранить коллектив и запустил производство спустя 6 месяцев.

"И здесь, конечно, наиболее перспективная платформа – это платформа электромобилей, потому что этот тип будет определять будущее в ближайшее десятилетие", – сказал Собянин, подчеркнув, что Москва намерена войти в ряд технологических держав мира.

Также мэр отметил рост заказов и внимания со стороны инвесторов в области микроэлектроники. Он подчеркнул, что столица намерена продолжить развитие в сфере.

По прогнозам столичных властей, рост сферы торговли и услуг вернется к прежним показателям в 2023 году. В отрасли обрабатывающей промышленности город ожидает также положительную динамику, сообщил Собянин.

До этого заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что столичные предприятия увеличили производство продуктов питания на 4,1% за десять месяцев в сравнении с аналогичным периодом 2021 года.

Рост был зафиксирован по части поставок мясных, хлебобулочных и кондитерских изделий.



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