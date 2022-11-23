Обороты малого и среднего бизнеса Москвы за 10 месяцев выросли на 26%

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Обороты столичных предприятий малого и среднего бизнеса за первые 10 месяцев текущего года выросли на 26% по сравнению с показателями января – октября 2021 года и составили 3,2 триллиона рублей. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"Малые и средние предприятия сегодня создают альтернативы товарам и услугам западных компаний, которые приостановили работу или покинули российский рынок. Обороты столичного МСП за 10 месяцев достигли 3,2 триллиона рублей, что на 26% больше показателя аналогичного периода прошлого года", – сказал он.

По словам Ефимова, за этот период доля малого и среднего предпринимательства в столице увеличилась на 0,8%, до 22,7%. Его максимальный оборот в 2022 году – 362,3 миллиарда рублей – был зафиксирован в июне. Этот показатель превысил прошлогодний на 49% и стал рекордным. Предыдущий максимум был достигнут в сентябре 2021 года, когда оборот столичных МСП составил 355,8 миллиарда рублей.

По статистическим данным московского департамента экономической политики и развития, наибольший оборот традиционно показала торговая отрасль. Предприятия этой сферы за 10 месяцев заработали 1,13 триллиона рублей, что превышает прошлогодний показатель на 18%. Второе место занял гостиничный бизнес и общепит – 364,7 миллиарда рублей (+56,1%).

Предприятия МСП культурной и спортивной направленности смогли заработать 127 миллиардов рублей, продемонстрировав двукратный рост. Оборот образовательных организаций в январе – октябре вырос в 1,5 раза и составил 37,3 миллиарда рублей, транспортных и логистических предприятий – 141 миллиард рублей (+62%), строительных компаний – 74,5 миллиарда рублей (+33,5%), салонов красоты – 53,5 миллиарда рублей (+33,1%).

Ранее Ефимов сообщил, что за первые девять месяцев 2022 года власти Москвы выдали разрешения на ввод в эксплуатацию 12 производственных объектов.

Вице-мэр поделился, что в числе таких объектов – организации, занятые в сферах машино- и автомобилестроения, а также приборостроения.

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