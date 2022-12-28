Экономическая динамика в России может существенно ускориться в начале 2023 года – Орешкин

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Экономическая динамика в России в начале следующего года может существенно ускориться из-за нереализованного потенциала роста денежной массы. Об этом заявил помощник президента РФ Максим Орешкин.

"Есть предпосылки к тому, что экономическая динамика в начале следующего года может довольно серьезно ускориться. Что имеется в виду? У нас довольно большой сейчас нереализованный потенциал роста денежной массы", – приводит его слова РБК.

Орешкин уточнил, что с начала года денежная масса выросла на 20%, а прирост рублевых остатков на счетах предприятий составил 34%. Он добавил, что накопленные средства будут приходить в экономику за счет роста заработных плат, инвестиций и пополнений запасов.

По его словам, позитивный тренд все же не сможет перекрыть волатильность экономики. Однако фундаментальные факторы, по мнению помощника президента, указывают на позитивный импульс в экономике в начале 2023 года.

Ранее первый заместитель председателя Центрального Банка Алексей Заботкин рассказал, когда экономика России выйдет на докризисный уровень. Он считает, что это может произойти через три года.

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