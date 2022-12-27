В ЦБ рассказали, когда экономика России вернется к докризисному уровню

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Первый заместитель председателя Центрального Банка Алексей Заботкин сообщил, что российская экономика может вернуться к докризисному состоянию через три года. Об этом пишет РБК.

"Если экономика будет развиваться вблизи верхнего диапазона нашего октябрьского базового прогноза, то мы вернемся на уровень 2021 года где-то в 2025 году", – сказал он.

Специалист объяснил, что на адаптацию необходимо время. По его словам, после циклического спада, который произошел в экономике страны в 2020 году, процесс восстановления проходит не так быстро. Однако он уверен, что это снижение уже удалось компенсировать в полной мере со стороны денежно-кредитной политики и бюджета.

Заботкин также обратил внимание на то, что внешние факторы сильно влияют на экономику РФ, особенно на экспорт.

"Цены на некоторые сырьевые товары заметно снизились за последние несколько месяцев вслед за снижением ожиданий по мировому росту", – резюмировал он.

Ранее Заботкин заявил, что наблюдаемое в последнее время ослабление курса рубля к иностранным валютам продиктовано падением цен на нефть.

Тем не менее, по оценке эксперта, курс российской валюты колеблется в том же диапазоне, который наблюдается с конца мая. По его словам, ослабление рубля повлечет повышение цен. Заботкин отметил, что каждые 10% движения обменного курса будут увеличивать показатель инфляции на 0,5–0,6% в перспективе от 6 до 12 месяцев.

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