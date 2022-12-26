В Банке России объяснили декабрьское ослабление рубля

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Наблюдаемое в последнее время ослабление курса рубля к иностранным валютам продиктовано падением цен на нефть, заявил первый заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин. Об этом сообщает РБК.

"Налицо ухудшение внешних условий, снижение цен на нефть. Это достаточно весомая причина для того, чтобы курс несколько ослаб", – сказал он.

Тем не менее, по оценке Заботкина, курс российской валюты колеблется в том же диапазоне, который наблюдается с конца мая. По его словам, ослабление рубля повлечет повышение цен. Заботкин отметил, что каждые 10% движения обменного курса будут увеличивать показатель инфляции на 0,5–0,6% в перспективе от 6 до 12 месяцев.

"Дезинфляционный вклад того укрепления рубля, которое произошло во второй половине весны и летом, на текущий момент уже по большому счету исчерпан", – пояснил он.

Первый зампред ЦБ добавил, что регулятор не планирует ужесточать ограничительные меры по капитальному счету.

Ранее кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев заявил, что текущее ослабление курса рубля обусловлено общим ухудшением экономической ситуации в РФ. По его словам, российская экономика застопорилась в конце 2022 года, показав отрицательные темпы роста ВВП.

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