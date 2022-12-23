Финансист назвал основную причину обрушения рубля

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Текущее ослабление курса рубля к доллару и другим валютам обусловлено общим ухудшением экономической ситуации в России, заявил кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев. Об этом сообщает радиостанция "Комсомольская правда".

Он пояснил, что любая национальная валюта является производной от общего экономического состояния ее страны. По словам Беляева, российская экономика застопорилась в конце текущего года, показав серьезные отрицательные темпы роста по ВВП. Кроме того, сократился платежный баланс РФ.

"Это дало толчок удешевлению рубля по отношению к доллару. Об этом свидетельствует и то, что удешевление происходит не только по отношению к доллару и евро, но и к юаню. Вот это главный индикатор того, что у нас в экономике какой-то сбой произошел", – сказал эксперт.

Беляев отметил, что далее эта тенденция была подхвачена психологическими факторами и спекулянтами, которые начали раскручивать ежедневные ажиотажные скачки курса рубля.

Ранее начальник управления инвестиционных стратегий "БКС Мир инвестиций" Максим Шеин предположил, что одним из факторов роста доллара может являться информация о намерениях Центробанка смягчить валютное регулирование.

Он также не исключил, что в ближайшее время доллар зафиксируется на отметке 62–75 рублей, что является оптимальным показателем для экономики, потребителей и бизнеса.

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