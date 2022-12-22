Курс доллара на Мосбирже упал ниже 70 рублей

Фото: Москва 24/Яна Дейнега

Курс доллара опустился ниже 70 рублей. Об этом свидетельствуют данные Мосбиржи.

По данным на 17:00 доллар упал в цене на 1,2 рубля. Его стоимость на бирже составляла 69,8 рубля. Курс евро при этом опустился до 74,27 рубля против 77,02 рубля ранее.

Помимо этого, в цене упал юань. Он подешевел на 15 копеек и стал стоить 9,93 рубля.

Ранее курс доллара на Мосбирже поднялся выше 71 рубля впервые с 29 апреля. Позже курс доллара поднялся выше 72 рублей. Стоимость доллара в 72,1 рубля была зафиксирована впервые с 29 апреля.

Начальник управления инвестиционных стратегий "БКС Мир инвестиций" Максим Шеин, в свою очередь, предположил, что одним из факторов роста доллара может являться информация о намерениях Центробанка смягчить валютное регулирование. Он также не исключил, что в ближайшее время доллар зафиксируется на отметке 62–75 рублей, что является оптимальным показателем для экономики, потребителей и бизнеса.



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