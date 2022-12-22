Курс доллара на Мосбирже поднялся выше 71 рубля

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Курс доллара на старте валютных торгов на Московской бирже поднялся выше 71 рубля впервые с 29 апреля. Об этом свидетельствуют данные площадки.

По состоянию на 07:07 по московскому времени курс американской валюты вырос до 71,14 рубля, поднявшись на 12 копеек. Минутами ранее доллар подскакивал до 71,75 рубля.

Курс евро также впервые с 29 апреля поднялся до отметки 76 рублей, увеличившись на 40 копеек.

Ранее финансовый аналитик Михаил Беляев заявил, что укрепление курса доллара к рублю обусловлено успешным преодолением кризисных явлений в экономике США. В то же время, по его словам, укрепление доллара не носит фундаментальный характер, поскольку в его основе лежит ажиотажно-спекулятивный фактор.

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