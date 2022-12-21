Аналитик прокомментировал рост курса евро

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Снижение продаж валюты на бирже и рост стоимости евро по отношению к рублю могут быть связаны с уменьшением экспорта нефти до 1,6 миллиона баррелей в день вместо прежних трех. Об этом сообщает RT со ссылкой на замдиректора аналитического департамента Freedom Finance Global Георгия Ващенко.

"Снижение отгрузок связано с новым пакетом санкций (установление так называемого потолка цен на отгрузки морским транспортом), к которому поставщики и покупатели еще не адаптировались в достаточной мере", – отметил эксперт.

По его словам, предел потолка выше экспортных цен, поэтому снижение связано с необходимостью решения технических вопросов. При этом аналитик добавил, что продажи валюты придут в норму после восстановления объемов отгрузки.

Ващенко отметил, что до конца года доллар может вернуться к 61–65 рублям. Эксперт пояснил, что российская валюта сильнее слабеет к евро из-за подорожания европейской валюты к доллару на FOREX.

Ранее сообщалось, что курс евро превысил 75 рублей. Такого показателя он достиг впервые с 29 апреля. В то же время доллар подорожал до 70,3 рубля, а китайский юань – до 10,06 рубля.



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