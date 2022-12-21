Курс евро поднялся выше 75 рублей впервые с 29 апреля

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Курс евро преодолел показатель 75 рублей впервые с 29 апреля. Об этом свидетельствуют данные торгов Мосбиржи.

На 08:39 по московскому времени курс евро вырос на 2,18%, до 75,02 рубля. Уже к 08:44 европейская валюта немного замедлила рост и остановилась на показателе 74,81 рубля.

В этот же момент курс доллара подорожал на 2,07%, до 70,3 рубля. Китайский юань рос на 1,72%, до 10,06 рубля.

Ранее кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев рассказал, что ослабление российской национальной валюты к иностранным не продлится долго.

По его мнению, уже в январе следующего года доллар установится на отметке в 64 рубля, а евро снизится до 66–67.



Курсы доллара и евро начали расти впервые с мая 2022 года

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