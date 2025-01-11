RMF FM: ЕС начнет работу над 16-м пакетом санкций против РФ 14 января

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Евросоюз начнет работу над 16-м пакетом антироссийских санкций 14 января, передает польская радиостанция RMF FM, ссылаясь на дипломатические источники в Брюсселе.

По словам инсайдеров, во вторник Еврокомиссия начнет обсуждать идеи для очередных мер против РФ с представителями государств сообщества, которые предоставят свои предложения.

Предполагается, что проект нового пакета будет готов на рубеже января и февраля. При этом, как утверждают источники, Польша желает, чтобы рестрикции были приняты 24 февраля.

В свою очередь, позиции Венгрии и Словакии могут осложнить для Брюсселя принятие новых санкций.

"Наша позиция известна. Мы против санкций, в этом плане ничего не поменялось", – приводит радиостанция слова неназванного представителя властей Венгрии.

Польша же при поддержке стран Скандинавии и Балтии будет настаивать на введении дальнейших ограничений в отношении энергетического сектора РФ. Они добиваются введения эмбарго на российский газ, в том числе на СПГ, а также санкций в отношении так называемого теневого флота танкеров, якобы перевозящих нефть из РФ.

Помимо этого, ЕС может попытаться ввести заградительные пошлины на сельхозпродукцию из РФ и Белоруссии, поскольку это не требует одобрения со стороны всех государств сообщества.

16 декабря ЕС утвердил 15-й пакет санкций против РФ. Рестрикции были введены против теневого флота, который осуществляет перевозку энергоресурсов. Под ограничительные меры также подпали 54 физлица и 30 компаний из России, Китая и КНДР.

Ранее Владимир Путин признался, что перестал считать, сколько санкций было введено против России. Он предположил, что их количество уже составило больше 40 тысяч. При этом президент отметил, что ограничения мешают россиянам и создают проблемы.