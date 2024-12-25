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Передача Украине средств от замороженных российских активов может повлечь судебное преследование, предупредил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Ранее Киев получил от Вашингтона 1 миллиард долларов из замороженных активов. Пресс-секретарь российского лидера назвал подобные действия незаконными, а используемые деньги – сворованными у России.

Такое мнение разделяют и в МИД РФ. Дипломаты сочли грабежом решение США о выделении Украине кредита с использованием замороженных активов России. Речь шла о 20 миллиардах долларов.

В свою очередь, министр финансов Антон Силуанов заявлял, что Россия планирует использовать прибыль от замороженных активов иностранных инвесторов. Ответные шаги будут приняты после того, как западные государства совершат недружественные действия.

