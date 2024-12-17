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17 декабря, 19:20

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Bloomberg: ЕС изучает конфискацию замороженных активов РФ для Украины

ЕС оценивает последствия конфискации замороженных активов РФ для Украины – СМИ

Фото: depositphotos/paulgrecaud

Страны Евросоюза оценивают возможные юридические и финансовые последствия из-за конфискации замороженных активов российского Центробанка для использования в пользу Украины, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Собеседник СМИ уверен, что ряд стран ЕС и дипломатическая служба союза в том числе рассматривают необходимость судебных решений для правовой основы изъятия активов. При этом ФРГ, Бельгия и Люксембург выражают опасения по поводу такой идеи.

Ранее российский МИД назвал грабежом решение США о выделении Украине кредита с использованием замороженных активов России. Речь шла о 20 миллиардах долларов, которые выдавались украинской стороне под гарантии доходов от управления замороженными российскими активами.

В свою очередь, министр финансов Антон Силуанов заявлял, что Россия планирует использовать прибыль от замороженных активов иностранных инвесторов. Ответные шаги будут приняты после того, как западные государства совершат недружественные действия.

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