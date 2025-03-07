Володин: Англии придется вернуть РФ все, что сейчас щедро раздают

Фото: 123RF/melis

Передача Британией Украине средств от замороженных российских активов является грубым нарушением международного права. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"Им придется вернуть России то, что сейчас так щедро раздают. Как сейчас (президент США Дональд. – Прим. ред.) Трамп вынужден отменять безумные решения (экс-президента Джо. – Прим. ред.) Байдена в отношении Украины", – приводит его слова пресс-служба ГД.

Тем не менее, отметил Володин, это навсегда подорвет доверие к финансовой системе Британии, поскольку произошедшее разрушает принцип неприкосновенности собственности. По его словам, теперь у России есть "все основания ответить аналогичным образом и конфисковать британскую собственность".

Ранее Украина получила от Великобритании первые средства, обеспеченные доходами от замороженных российских активов. Размер транша составил 971 миллион долларов. Как рассказал украинский премьер-министр Денис Шмыгаль, передача осуществилась в рамках инициативы G7 по предоставлению чрезвычайных займов для ускоренного поступления доходов (ERA).

На незаконность изъятия некоторыми странами замороженных российских активов ранее указывал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Подобные действия, по его словам, будут иметь судебные и юридические последствия.