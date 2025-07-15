Главы МИД ЕС обсудят использование замороженных активов РФ в конце августа

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Министры иностранных дел Евросоюза (ЕС) обсудят возможности использования замороженных российских активов для финансирования военных поставок Украине в августе, заявила глава дипслужбы ЕС Кая Каллас.

"Сегодня мы не обсуждали эту тему. Она будет обсуждаться на "Гимнихе" (неформальной встрече глав МИД стран ЕС. – Прим. ред.) в конце августа", – цитирует ее ТАСС.

Журналисты напомнили, что в ходе неформальных министерских встреч, которые проводятся дважды в год, министры иностранных дел европейских государств только обмениваются мнениями, но не принимают конкретных исполнительных и практических решений.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявлял, что замороженные российские активы невозможно конфисковать, так как для этого нет юридических рамок. В частности, у Запада нет законных оснований, чтобы сделать это.

Французский лидер отмечал, что Европе необходимо обеспечить сохранность российских активов, так как они продолжают ежемесячно приносить доход, а часть этих средств направляется на поддержку Киева.

