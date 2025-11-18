Губернатор Хоценко: утечка газа в Омской области не угрожает местным жителям

Фото: телеграм-канал SHOT

Жителям Омского района Омской области после утечки газа в районе села Ростовка ничего не угрожает, сообщил губернатор региона Виталий Хоценко в своем телеграм-канале.

"В ситуации с аварией на подземном участке магистрального газопровода в поселке Ростовка Омского района разбираются специалисты", – отметил глава региона.

Хоценко призвал жителей сохранять спокойствие и ориентироваться только на официальную информацию.

О возгорании из-за утечки газа из газопровода в районе поселка Ростовка стало известно 18 ноября. Пострадавших нет, на месте работают оперативные службы. Правоохранители выясняют причины случившегося.