Взрыв газовоздушной смеси произошел в Белгородской области

Фото: телеграм-канал "МЧС Белгородской области"

Взрыв газовоздушной смеси произошел в частном доме в городе Алексеевке, который находится в Белгородской области. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Информация о ЧП на улице Маяковского поступила днем 19 ноября. По предварительным данным, после взрыва не было выявлено возгораний. Однако в результате случившегося один частный дом оказался полностью разрушен, а у соседнего здания повреждены кровля и фасад.

На месте происшествия задействован дежурный караул пожарно-спасательной части № 16.

"Пострадавших, предварительно, двое: мужчину одного забрала скорая и женщина", – уточнили ТАСС в региональном главке МЧС.

Ранее пожар произошел в поле в районе поселка Ростовка в Омской области. По предварительным данным, причиной ЧП стала утечка газа на подземном участке магистрального трубопровода. В региональном ФСБ добавили, что инцидент произошел во время ремонтных работ.

В результате ЧП никто не пострадал. Губернатор региона Виталий Хоценко подчеркнул, что местным жителям ничего не угрожает. По факту произошедшего организована проверка. На появившихся в Сети кадрах было видно, как небо озарялось ярким светом, а затем появлялись клубы огня.

