18 ноября, 08:54Происшествия
Момент взрыва на газопроводе в пригороде Омска попал на видео
Как ТАСС сообщили в следственном управлении СК РФ по Омской области, ведомство проводит проверку по факту утечки газа с последующим возгоранием. Предварительно, утечка произошла на подземном участке магистрального газопровода-отвода.
По данным УФСБ России по региону, возгорание произошло в ходе проведения ремонтных работ на газопроводе. Пожар был локализован, обстоятельства и причины уточняются.
ЧП произошло 18 ноября в районе поселка Ростовка в Омской области. Пожар вспыхнул из-за утечки газа из газопровода. Никто не пострадал, на месте работали оперативные службы.
Губернатор региона Виталий Хоценко сообщил, что местным жителям ничего не угрожает. Также он призвал сохранять спокойствие и ориентироваться только на официальную информацию.