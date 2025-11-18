Момент взрыва на газопроводе в пригороде Омска попал на видео

телеграм-канал SHOT

Момент взрыва на газопроводе в поле в районе поселка Ростовка Омского района попал на видео. На кадрах, опубликованных телеграм-каналом SHOT, видно, как небо озаряется ярким светом, а затем появляются клубы огня.

Как ТАСС сообщили в следственном управлении СК РФ по Омской области, ведомство проводит проверку по факту утечки газа с последующим возгоранием. Предварительно, утечка произошла на подземном участке магистрального газопровода-отвода.

По данным УФСБ России по региону, возгорание произошло в ходе проведения ремонтных работ на газопроводе. Пожар был локализован, обстоятельства и причины уточняются.

ЧП произошло 18 ноября в районе поселка Ростовка в Омской области. Пожар вспыхнул из-за утечки газа из газопровода. Никто не пострадал, на месте работали оперативные службы.

Губернатор региона Виталий Хоценко сообщил, что местным жителям ничего не угрожает. Также он призвал сохранять спокойствие и ориентироваться только на официальную информацию.