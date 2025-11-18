Часть промпредприятий отключена от газа из-за аварии на газопроводе под Омском

Фото: телеграм-канал "112"

Авария на магистральном газопроводе в Омской области стала причиной отключения некоторых промышленных предприятий от газоснабжения, сообщил в телеграм-канале губернатор региона Виталий Хоценко.

По его словам, в настоящее время котельные обеспечиваются газом по резервным газопроводам. На котельных сформированы резервные виды топлива.

"Задача – в ближайшее время восстановить газ по постоянной схеме. По информации специалистов "Газпрома", срок восстановления займет до суток", – пояснил глава области.

Утром 18 ноября стало известно о возгорании около поселка Ростовка. Причиной пожара стала утечка газа из газопровода. Пострадавших нет, правоохранители выясняют причины ЧП.

Хоценко уточнил, что жителям Омского района ничего не угрожает. Он призвал граждан сохранять спокойствие.