В Москве завершился отопительный сезон
В столице завершился отопительный сезон. Об этом сообщил комплекс городского хозяйства в своем телеграм-канале.
На летний режим работы перевели системы теплоснабжения более 74 тысяч зданий, среди которых свыше 34 тысяч жилых домов.
Началась подготовка к следующему отопительному сезону, одно из основных направлений которой – проведение гидравлических испытаний. Они позволяют выявить возможные ненадежные участки тепловых сетей и своевременно принять меры по их ликвидации. На время испытаний временно отключается горячее водоснабжение.
Заммэра столицы по вопросам ЖКХ Петр Бирюков ранее сообщил, что до сентября проверят все системы генерации и подачи тепла в городе, в том числе 13 столичных ТЭЦ, районные и квартальные тепловые станции, более 16 тысяч километров тепловых магистралей, отдельные участки которых при необходимости отремонтируют.
11 мая МОЭК начала проводить летние профилактические работы на теплосетях. Мероприятия являются частью подготовительной работы к отопительному сезону 2021–2022 годов.
Ранее на своем официальном сайте МОЭК опубликовала график отключения горячей воды в столице в 2021 году. Чтобы получить информацию по конкретному дому, необходимо ввести в поисковой строке название улицы, а также указать номер строения.
"Это наш город": в столице начались плановые отключения горячей воды
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