В России выявили 8 380 новых случаев коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

За последние сутки в России подтвердили 8 380 новых случаев COVID-19, при этом в 1 347 из них болезнь проходила без клинических проявлений. Об этом сообщает Оперативный штаб.

На Москву пришлось 2 787 случаев, на Санкт-Петербург – 741, на Московскую область – 643, на Ростовскую область – 199, на Воронежскую область – 129, на Нижегородскую область – 123, на Иркутскую область – 119.

Всего в РФ зарегистрировали 4 913 439 случаев коронавирусной инфекции. Наименьший темп прироста зафиксирован в Ненецком автономном округе, Еврейской автономной области, Республике Алтай.

За последние сутки в стране умерли от коронавируса 392 человека, за весь период пандемии скончались 114 723. За минувшие 24 часа выздоровели 9 349 человек, за все время – 4 527 878.

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш предупредил о возможности появления мутаций коронавируса, устойчивых к вакцинам, в случае активного распространения инфекции в бедных странах. Он выразил обеспокоенность нынешней ситуацией с COVID-19. По его словам, хотя некоторые страны быстро прививают свое население, все еще есть страны, которые не получили ни одной дозы.