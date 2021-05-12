Эксперт назвала специальности, которые помогут заработать необходимые для счастья деньги

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HR-эксперт Зулия Лоикова назвала Москве 24 специальности, которые могут позволить россиянам заработать необходимые для счастья деньги.
Ранее исследование показало, что для счастья жителям России в среднем нужно 173 тысячи рублей в месяц. При этом у москвичей желаемый уровень дохода составил 224 тысячи рублей. Кроме того, в среднем мужчинам для счастья нужно больше денег, чем женщинам: 192 тысячи и 155 тысяч рублей соответственно.
По словам Лоиковой, озвученные доходы соответствуют сразу нескольким специальностям.
"Такие доходы могут быть и у эксперта, который глубоко разбирается в своей индустрии. Недавно я собеседовала преподавателя, которая подрабатывает репетиторством. Женщина после 55 лет стабильно имеет доход в 200 тысяч рублей в месяц. Но у нее уровень экспертизы такой, что к ней выстраиваются очереди", – приводит пример собеседница Москвы 24.
Лоикова отметила, что на высокий доход могут претендовать и врачи, которые являются признанными специалистами в своей области. Среди других профессий она назвала разработчиков, копирайтеров и SMM-специалистов. По ее словам, эксперты в этих сферах могут заработать и более 173 тысяч рублей.
"Причем тем же SMM-специалистам для больших зарплат не обязательно иметь 10 лет опыта. Это люди, которые умеют приносить результат своими действиями. Зачастую клиент не смотрит на возраст человека, а на конкретный кейс его проектов и какой доход компаниям принесла его работа. Они будут готовы заплатить больше денег, если поймут, что их вложение окупится", – комментирует Лоикова.
Ранее были названы самые высокооплачиваемые вакансии в Москве. По данным сервиса "Работа.ру", от 400 тысяч рублей предлагают директору по e-commerce в крупной текстильной компании. А на зарплату до 300 тысяч рублей может рассчитывать менеджер по продаже стройматериалов.
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