Названы способы повысить зарплату на треть

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Перечислены способы повысить зарплату на треть. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".

Как отметила адвокат Марина Буянова, сотруднику стоит учитывать объемы и тяжесть выполняемой работы. В частности, работник может потребовать изменения финансовых условий при переработках или дополнительных тяжестях и опасностях труда.

В этой связи юрист попросила внимательно изучить трудовой договор и учесть только реальное перевыполнение должностных обязанностей.

Другой причиной повышения заработной платы может стать повышение квалификации работника.

"Это может быть получение дополнительного образования, прохождение какого-либо курса или даже окончание вуза, когда сотрудник совмещает учебу и работу", – пояснила Буянова.

Работник также может воспользоваться ситуацией, когда ему предлагают работу в другом месте. В этом случае уместно просить нынешнее начальство об улучшениях условий труда.

"Нужно объяснить работодателю: "Мне предложили работу на других условиях, но очень нравится работать с вами. Я бы остался, если мне бы чуток повысили зарплату. Ведь мне здесь нравится и коллектив, и руководство", – посоветовала адвокат.

Буянова подчеркнула, что в описанных случаях зарплата работника может увеличиться максимум на треть.

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