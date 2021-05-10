Названы способы повысить зарплату на треть

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Перечислены способы повысить зарплату на треть. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".
Как отметила адвокат Марина Буянова, сотруднику стоит учитывать объемы и тяжесть выполняемой работы. В частности, работник может потребовать изменения финансовых условий при переработках или дополнительных тяжестях и опасностях труда.
В этой связи юрист попросила внимательно изучить трудовой договор и учесть только реальное перевыполнение должностных обязанностей.
Другой причиной повышения заработной платы может стать повышение квалификации работника.
"Это может быть получение дополнительного образования, прохождение какого-либо курса или даже окончание вуза, когда сотрудник совмещает учебу и работу", – пояснила Буянова.
Работник также может воспользоваться ситуацией, когда ему предлагают работу в другом месте. В этом случае уместно просить нынешнее начальство об улучшениях условий труда.
"Нужно объяснить работодателю: "Мне предложили работу на других условиях, но очень нравится работать с вами. Я бы остался, если мне бы чуток повысили зарплату. Ведь мне здесь нравится и коллектив, и руководство", – посоветовала адвокат.
Буянова подчеркнула, что в описанных случаях зарплата работника может увеличиться максимум на треть.
Ранее россияне назвали профессии с самой несправедливо маленькой зарплатой. Лидерами списка стали преподаватели, врачи и ученые.
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