Названы самые уважаемые профессии в России

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Жители России рассказали, какие профессии вызывают у них наибольшее уважение. Об этом сообщает RT.

Соответствующее исследование провел сервис "Работа.ру", опросив 5 тысяч респондентов со всей страны. Самой уважаемой профессией стала специальность врача, которую указали более половины (59%) опрошенных.

Второе место заняла профессия учителя – ее отметили 40% респондентов. Чуть меньше (38%) высказали свое уважение профессии спасателя.

Кроме того, россияне уважительно относятся к пожарным (27%), ученым (26%) и военнослужащим (22%).

19% респондентов заявили, что у них вызывают уважение инженеры, у 14% – летчики и машинисты, у 13% – строители, а еще у 12% опрошенных – шахтеры.

Также в доступном варианте "Другое" россияне чаще всего утверждали, что уважают абсолютно все профессии.



Ранее россияне назвали профессии с самой несправедливо маленькой зарплатой. В списке таких специалистов оказались преподаватели, врачи и ученые.

О слишком низком уровне оплаты труда учителей заявили 64% респондентов. Они считают, что за свою работу педагоги должны в среднем получать 120 700 рублей в месяц.