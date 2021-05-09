В Госдуме назвали три профессии, которым грозит исчезновение

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Первый заместитель председателя комитета по образованию и науке Олег Смолин рассказал, какие профессии могут исчезнуть в ближайшее время. Об этом сообщает URA.RU.

По словам Смолина, технический прогресс и растущий темп роботизации могут вскоре вызвать резкое сокращение водителей, официантов и курьеров.

"Технический прогресс ведет к сокращению специальностей по преимуществу простых, не требующих высокой квалификации", – пояснил он.

Депутат также выразил надежду, что эта тенденция не коснется педагогов и врачей. Однако он отметил, что все зависит от позиции властей.

Ранее проректор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов назвал профессии, которые в будущем могут исчезнуть.

По его словам, в жизни все меньше специальностей, с которых, обучившись один раз, можно уйти на пенсию. К ним относятся профессии врача и учителя.