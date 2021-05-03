Названы профессии, которым грозит исчезновение в ближайшие 10 лет

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Проректор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов назвал профессии, которые в будущем могут исчезнуть, сообщает "Российская газета".
По его словам, в жизни все меньше специальностей, с которых, обучившись один раз, можно уйти на пенсию. К ним относятся профессии врача и учителя.
Многие же классические профессии ждет эволюция, считает специалист. К таким он относит бухгалтеров. Он подчеркнул, что сама профессия останется, но она будет приобретать другие задачи.
"Ведь бухгалтер – это не просто учетчик расходов-доходов, это человек, который оценивает эффективность расходов на те или иные составляющие себестоимости. Он будет приобретать все более заметную роль аудитора, консультанта по налогам. И никакая компьютерная банковская программа его не заменит, поскольку финансы – это очень личное", – сказал Сафонов.
По его мнению, любой специалист, желающий остаться компетентным и конкурентоспособным на рынке, должен добавлять себе новые компетенции. Под сильной угрозой в ближайшие 10 лет окажутся массовые профессии, считает он. К примеру, это водители.
Сафонов пояснил, что сейчас во многих странах тестируют системы автопилотов. Например, можно полностью автоматизировать и оставить без участия человека метро. То же самое касается тепловозов, электровозов, трамваев, троллейбусов и автобусов.
"Смотрите, что произошло в пилотировании техники. Если раньше экипаж воздушного судна состоял из пяти человек – должен был быть и бортмеханик, и штурман, и второй пилот, то сейчас достаточно двух участников процесса, которые нажимают на кнопки. Настолько все автоматизировано. А в ближайшее время мы увидим, что самолет может пилотировать и один человек. Потому что компьютерные технологии очень сильно развиваются", – подчеркнул проректор.
Ранее сообщалось, что компания LinkedIn отправила работников в недельный отпуск для борьбы с выгоранием. В отпуск ушла большая часть из 15,9 тысячи работников.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: