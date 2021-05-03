Названы профессии, которым грозит исчезновение в ближайшие 10 лет

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Проректор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов назвал профессии, которые в будущем могут исчезнуть, сообщает "Российская газета".

По его словам, в жизни все меньше специальностей, с которых, обучившись один раз, можно уйти на пенсию. К ним относятся профессии врача и учителя.

Многие же классические профессии ждет эволюция, считает специалист. К таким он относит бухгалтеров. Он подчеркнул, что сама профессия останется, но она будет приобретать другие задачи.

"Ведь бухгалтер – это не просто учетчик расходов-доходов, это человек, который оценивает эффективность расходов на те или иные составляющие себестоимости. Он будет приобретать все более заметную роль аудитора, консультанта по налогам. И никакая компьютерная банковская программа его не заменит, поскольку финансы – это очень личное", – сказал Сафонов.

По его мнению, любой специалист, желающий остаться компетентным и конкурентоспособным на рынке, должен добавлять себе новые компетенции. Под сильной угрозой в ближайшие 10 лет окажутся массовые профессии, считает он. К примеру, это водители.

Сафонов пояснил, что сейчас во многих странах тестируют системы автопилотов. Например, можно полностью автоматизировать и оставить без участия человека метро. То же самое касается тепловозов, электровозов, трамваев, троллейбусов и автобусов.

"Смотрите, что произошло в пилотировании техники. Если раньше экипаж воздушного судна состоял из пяти человек – должен был быть и бортмеханик, и штурман, и второй пилот, то сейчас достаточно двух участников процесса, которые нажимают на кнопки. Настолько все автоматизировано. А в ближайшее время мы увидим, что самолет может пилотировать и один человек. Потому что компьютерные технологии очень сильно развиваются", – подчеркнул проректор.

Ранее сообщалось, что компания LinkedIn отправила работников в недельный отпуск для борьбы с выгоранием. В отпуск ушла большая часть из 15,9 тысячи работников.