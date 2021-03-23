Психолог объяснила, как преодолеть синдром эмоционального выгорания

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Синдром эмоционального выгорания присущ людям помогающих профессий или людям, которые по долгу службы тесно взаимодействуют с окружающими. Об этом сообщила психолог семейного центра "Коптево" Анастасия Максименкова.
Она пояснила, что, к примеру, врачи, полицейские и спасатели сталкиваются с человеческим горем и работают в экстремальных ситуациях, поэтому сил для сопереживания с годами остается все меньше. По словам Максименковой, профессиональное выгорание – это защитный механизм, который помогает рационально использовать ресурсы организма.
Специалист перечислила пять стадий эмоционального выгорания. По ее словам, первую стадию условно называют "полет".
"Новая работа, новые перспективы, так все завораживает и радует. Специалист берется за любую работу, с радостью помогает коллегам, готов потратить свое личное свободное время на помощь другим. И хочется жить и трудиться!" – рассказала она.
Вторую стадию Максименкова назвала "назойливой мухой". По ее словам, специалист живет и трудится, однако иногда у него возникают сомнения. Например, зарплата кажется неоправданно маленькой, либо есть страх перед новым проектом.
"Назойливая муха" легко улетает, сомнения и тревоги рассеиваются, специалист работает дальше. Специалист также берет дополнительную нагрузку, оставляет мало времени на свои хобби, мало отдыхает и заботится о своем здоровье", – продолжила психолог.
Третья стадия называется "я плохой специалист". Речь идет о ситуации, когда работа, которая некогда приносила удовлетворенность, перестает радовать, а ее результаты кажутся незначительными. Просьбы о помощи вызывают раздражение и гнев, идти на работу с утра не хочется.
Четвертая стадия – "все бесят". Она наступает, когда злят и коллеги, и руководство, и клиенты. Иногда специалист и сам не понимает, что его вывело из себя. Постепенно он перестает сопереживать клиенту и хочет, чтобы его оставили в покое, пояснила Максименкова.
Пятая стадия называется "робот". Специалист находится на своем рабочем месте, но все функции выполняет механически. У него утрачиваются эмпатия и желание помочь. Возникает соматизация. Человеку может казаться, что все нормально, и со стороны складывается ощущение, что специалист сохранил профессиональные навыки.
По словам Максименковой, если какие-то из вышеперечисленных симптомов подходят вам, то в этом случае следует обратить внимание на себя, свое здоровье и восполнение своих ресурсов.
При этом психолог перечислила несколько способов восполнить свой внутренний ресурс: выспаться, наладить здоровое питание, научиться отказываться от дополнительной нагрузки или работы, которая выходит за рамки компетенции. Еще один способ восстановить свои силы – поработать с телом.
Она предложила расслабляться при помощи глубокого дыхания. Чтобы восстановить свои силы, нужно окружить себя предметами, которые вам приятны, говорит специалист. По ее словам, следует просто вспомнить пять вещей, которые вам приятно трогать, нюхать, видеть, слышать, вкушать.
Также психолог подчеркнула, что надо вспомнить, какие прикосновения вам нравятся: мягкий плед, пушистая шерсть домашнего питомца, бархатная обложка записной книжки. Какие ароматы окрыляют: запах духов или выпечки, запах цветов или морозного утра.
Помня об этом, можно брать на работу вещи, которые перенесут в ресурсное состояние. Управляя своим вниманием, можно менять свое настроение, заключила специалист.
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