В РАН перечислили наиболее востребованные профессии будущего

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Ученые рекомендовали выбирать профессии в смежных областях, чтобы в будущем преуспеть. Об этом сообщает радиостанция "Говорит Москва" со ссылкой на вице-президента РАН Ирину Донник.
По ее словам, важны естественнонаучные специальности.
"Это и физики, и математики, и химия, и биология. Но они и наиболее трудные, поэтому здесь нам нужно как можно больше молодежи", – уточнила Донник.
Кроме того, эксперт добавила, что на данный момент в РФ ощущается дефицит порядка ста тысяч айтишников, но через 10 лет их количество может вырасти до миллиона.
Донник отметила, что специалистов в такой области, как IT, необходимо готовить только в профильных вузах.
Ранее сообщалось, что россияне преимущественно считают самой перспективной областью для построения карьеры отрасль высоких технологий.
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