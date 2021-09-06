Микрорайон благоустроили в Обручевском районе на юго-западе Москвы

Фото: телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы"

На юго-западе Москвы завершили благоустройство микрорайона в Обручевском районе вблизи строящейся станции Большой кольцевой линии метро (БКЛ) "Новаторская". Об этом сообщается в телеграм-канале комплекса городского хозяйства Москвы.

"В границах 37-го и 38-го кварталов между улицами Новаторов, Обручева и Ленинским проспектом обновили 4 детские площадки, установили горки и качели, обустроили зону воркаута, привели в порядок тротуары, создали удобную дорожно-тропиночную сеть", – говорится в сообщении.

Также были организованы зоны отдыха со скамейками, установлены новые опоры освещения, дополнительно высажены деревья и кустарники, разбиты цветники.

Ранее сообщалось о завершении благоустройства пешеходной зоны на улице Ясеневой в районе станции метро "Домодедовская".

Там привели в порядок дорожно-тропиночную сеть, обустроили зоны тихого отдыха с садовыми диванами, разбили цветники с многолетними растениями и рокарий с хвойными, устроили альпийскую горку.

