Новый пешеходный маршрут появится на северо-западе Москвы

15:51
Фото: телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы"
В Северном Тушине в ближайшее время завершится благоустройство бульвара на улице Туристской. Пешеходный маршрут свяжет улицу Героев Панфиловцев и бульвар Яна Райниса, недалеко от которого расположена станция метро "Сходненская". Об этом сообщает комплекс городского хозяйства в телеграм-канале.
"Обновили дорожно-тропиночную сеть, реконструировали 2 детские площадки: установили качели, игровые комплексы с горками, домики и качалки. Сделали музыкальную площадку для детей с ксилофоном, разноцветными барабанами. Обустроили зону тихого отдыха", – говорится в сообщении.
Кроме того, были установлены удобные скамейки, садовые качели и более 100 современных светодиодных светильников, а также дополнительно высажены деревья и свыше тысячи кустарников.
Ранее в столичном районе Выхино-Жулебино были завершены работы по благоустройству сквера имени героя Великой Отечественной войны Алексея Хлобыстова.
В рамках благоустройства специалисты дополнительно озеленили сквер. Там высадили деревья и кустарники, разбили цветники, привели в порядок газоны.
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