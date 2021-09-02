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Город

15:51

Новый пешеходный маршрут появится на северо-западе Москвы

город благоустройство

Фото: телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы"

В Северном Тушине в ближайшее время завершится благоустройство бульвара на улице Туристской. Пешеходный маршрут свяжет улицу Героев Панфиловцев и бульвар Яна Райниса, недалеко от которого расположена станция метро "Сходненская". Об этом сообщает комплекс городского хозяйства в телеграм-канале.

"Обновили дорожно-тропиночную сеть, реконструировали 2 детские площадки: установили качели, игровые комплексы с горками, домики и качалки. Сделали музыкальную площадку для детей с ксилофоном, разноцветными барабанами. Обустроили зону тихого отдыха", – говорится в сообщении.

Кроме того, были установлены удобные скамейки, садовые качели и более 100 современных светодиодных светильников, а также дополнительно высажены деревья и свыше тысячи кустарников.

Ранее в столичном районе Выхино-Жулебино были завершены работы по благоустройству сквера имени героя Великой Отечественной войны Алексея Хлобыстова.

В рамках благоустройства специалисты дополнительно озеленили сквер. Там высадили деревья и кустарники, разбили цветники, привели в порядок газоны.

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