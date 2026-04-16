В Роспотребнадзоре заявили о сохранении рисков распространения холеры в мире

Риск возникновения холеры в мире сохраняется из-за нестабильности и гуманитарных катастроф в разных странах, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в ходе конгресса "Эпидемиология-2026".

В частности, в прошлом году в 35 странах мира зарегистрировали свыше 630 тысяч случаев холеры.

"Холера всегда была, и сейчас <...> есть реализация эпидемиологических рисков", – сказала Попова, ответив, что меньше этих рисков не станет, поэтому важно применять новые инструменты.

Возбудитель холеры может жить и распространяться в теплых водоемах в жаркую погоду. Опасность представляет не только питье зараженной воды, но и купание, рассказывал Москве 24 эпидемиолог и инфекционист Вадим Покровский.

По словам специалиста, холера тяжело протекает – начинаются очень сильная диарея, рвота, организм человека резко обезвоживается, сердце не справляется с нагрузкой.