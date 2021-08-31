Сквер имени Хлобыстова на юго-востоке столицы благоустроили

11:09
Фото: телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы"
В столичном районе Выхино-Жулебино завершены работы по благоустройству сквера имени героя Великой Отечественной войны Алексея Хлобыстова. Об этом сообщает комплекс городского хозяйства в телеграм-канале.
"В сквере имени летчика-истребителя Алексея Хлобыстова в районе Выхино-Жулебино обустроили три детские площадки и зону для воркаута, установили столы для пинг-понга, реконструировали площадку для выгула и дрессировки собак, привели в порядок дорожно-тропиночную сеть, установили садовые скамейки и дополнительные опоры освещения", – говорится в сообщении.
Также в рамках благоустройства специалисты дополнительно озеленили сквер. Там высадили деревья и кустарники, разбили цветники, привели в порядок газоны.
Ранее сообщалось, что в этом году на юго-востоке столицы благоустроят сквер имени героя войны Михаила Судакова. В 2014 году в сквере обновили памятник танкисту, участнику битвы за Москву Михаилу Судакову, а также высадили кусты сирени и оборудовали игровые зоны.
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