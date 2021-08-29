Новая пешеходная зона появится в районе Москворечье-Сабурово

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В столичном районе Москворечье-Сабурово создадут новую пешеходную зону, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Как сообщает пресс-служба Комплекса городского хозяйства, променад будет создан на участке Каширского шоссе – от дома 51 до дома 59.

В материале говорится, что специалисты реконструируют площадку для детей и обустроят зоны отдыха с садовыми качелями. Также там установят новые опоры освещения, обновят дорожно-тропиночную сеть, дополнительно высадят кустарники и разобьют цветники.

Планируется, что работы по благоустройству зоны завершат в текущем году.

Ранее заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал, что новая пешеходная зона появится в Басманном районе столицы. Она свяжет Большую Почтовую улицу и Рубцовскую набережную.

Как уточнил Бочкарев, благоустройство территории и создание на участке многофункциональной парковой зоны с детскими игровыми площадками будет осуществляться при участии инвестора, который реализует рядом проект ЖК "Резиденции архитекторов".