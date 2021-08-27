Новая пешеходная зона появится в Басманном районе Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Наталья Феоктистова

В Басманном районе столицы появится новая пешеходная зона, которая свяжет Большую Почтовую улицу и Рубцовскую набережную. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"В районе Басманном в центре Москвы появится новая пешеходная зона – Большую Почтовую улицу и Рубцовскую набережную свяжет зеленый пешеходный бульвар протяженностью 300 метров", – рассказал он.

Как уточнил Бочкарев, благоустройство территории и создание на участке многофункциональной парковой зоны с детскими игровыми площадками будет осуществляться при участии инвестора, который реализует рядом проект ЖК "Резиденции архитекторов".

Закончить работы по благоустройству планируют до конца этого года.

Как объяснила председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова, благоустройство пешеходной зоны выходит за рамки развития внутренней территории ЖК, однако инвестор согласился взять эту задачу на себя.

Также работы по благоустройству начались во Внукове. На Тупиковой и Десантной улицах, а также в Полевом и Зеленом переулках поменяют покрытие на дорогах и тротуарах, посадят деревья и кустарники. Работы развернутся на площади более 60 гектаров. Завершить благоустройство района планируют в четвертом квартале.