Территорию возле 39 поликлиник благоустроят в столице

В Москве планируют благоустроить территории возле 39 поликлиник, в которых в этом году начались работы по капитальному ремонту, сообщил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

По его словам, территории благоустроят в едином стиле.

Отмечается, что в рамках благоустройства создадут безбарьерную среду для маломобильных посетителей, обустроят парковки и навигацию.

Также на территории возле поликлиник планируют высадить деревья и кустарники, уложить газон и разбить цветники. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.