Москвичам рассказали, каким будет благоустроенный Гольяновский парк

Гольяновский парк вот-вот преобразится. Там появятся благоустроенная пристань, теннисный корт, современные детские площадки и беговые дорожки.

Благоустройство подходит к завершению, специалисты уже привели в порядок берег и очистили пруд. После окончания работ москвичи смогут прокатиться на лодках и катамаранах, которые можно будет взять напрокат.

Кроме того, в парке поставят столы для пинг-понга, уличные тренажеры, появятся площадки для волейбола и баскетбола. А полежать можно будет на комфортных шезлонгах. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.