Смотровую площадку на крыше павильона "Рабочий и колхозница" откроют 19 августа

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Смотровая площадка на крыше павильона "Рабочий и колхозница" на ВДНХ откроется для всех желающих 19 августа. Об этом говорится на сайте выставки.
Как уточняется, площадка, расположенная на высоте 35 метров, будет работать по четвергам и пятницам с 18:00 до 20:00.
"Еще недавно побывать наверху павильона можно было только в рамках мероприятий летней образовательной программы "Знание. ВДНХ" и музыкальных концертов проекта "Музыка на крыше". Теперь эта площадка доступна для любого посетителя главной выставки страны", – говорится в сообщении.
Площадка будет работать до конца августа, затем примут решение о продлении проекта на постоянной основе. Все желающие могут купить билет на смотровую площадку на сайте ВДНХ.
Ранее стало известно, что в конце августа на ВДНХ стартует четвертый сезон проекта "Музыка на крыше". Концерты традиционно будут проходить на крыше павильона "Рабочий и колхозница".
Первый концерт – Jazz Time – состоится 22 августа в 18:00. На нем выступят первая виолончель Большого театра, мультиинструменталист и композитор из Колумбии Анджело Торрес, кубинский пианист Фернандо Санчес, российский саксофонист Сергей Мальцев, а также певица Александра Кеосаян, которая исполнит такие песни, как Just the Two of Us, My Way, Hit the Road Jack и другие.
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