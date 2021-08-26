Территорию возле 39 поликлиник благоустроят в столице

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В Москве планируют благоустроить территории возле 39 поликлиник, в которых в этом году начались работы по капитальному ремонту, сообщил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

По его словам, территории благоустроят в едином стиле.

"В рамках запланированных работ пешеходные и транспортные потоки будут разделены, установлены скамейки для отдыха, там, где позволит площадь, обустроят детские площадки", – приводятся слова Бирюкова на портале мэра и правительства Москвы.

Отмечается, что в рамках благоустройства создадут безбарьерную среду для маломобильных посетителей, обустроят парковки и навигацию.

"Все воздушные кабельные линии уберут под землю, что позволит улучшить визуальный облик пространства, обустроят новые водосточные сети. Для безопасного пребывания в вечернее время на территории 39 поликлиник установят в общей сложности более 600 фонарей с энергоэффективными лампами", – добавил Бирюков.

Также на территории возле поликлиник планируют высадить деревья и кустарники, уложить газон и разбить цветники.

Ранее Сергей Собянин увеличил финансирование программы реконструкции поликлиник. По словам мэра, дополнительно на эти цели выделят порядка 7,5 миллиарда рублей. Реконструируют не только поликлиники: за счет выделенных средств также произведут капремонт стационара на улице Двинцев и четырех зданий Центра паллиативной помощи.

Также сообщалось, что для московских больниц закупили 14 новейших компьютерных томографов (КТ). Как пояснила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова, контракты на закупку этого оборудования заключены с ведущими мировыми производителями.