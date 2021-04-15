Около двух тысяч единиц нового оборудования закупили для столичных поликлиник

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Московские поликлиники получили около двух тысяч единиц современной диагностической техники, закупленной по контрактам жизненного цикла (КЖЦ). Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Как уточняется, было закуплено 1 360 аппаратов УЗИ и 589 единиц тяжелой диагностической техники: 216 маммографов, 199 рентгенодиагностических аппаратов и 174 рентгенографических аппарата типа "U-дуга". В медучреждениях уже установили 585 аппаратов УЗИ, два маммографа и восемь рентгенодиагностических аппаратов.

В материале говорится, что оборудование позволяет специалистам проводить более качественные и информативные исследования, а также интегрировать их в единую цифровую платформу.

Отмечается, что аналоговые медицинские аппараты меняют на цифровые в ходе программы капремонта поликлиник.

Ранее сообщалось, что для московских больниц закупили 14 новейших компьютерных томографов (КТ). Как пояснила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова, контракты на закупку этого оборудования заключены с ведущими мировыми производителями.

По ее словам, в 2022 году два новых КТ на 256 срезов будут поставлены в больницу имени Плетнева и в больницу № 15 имени Филатова. В 2023 году еще 11 новых аппаратов поступят в онкологическую больницу № 62, МКНЦ имени Логинова, ГКБ № 1 имени Пирогова, ГКБ № 67 имени Ворохобова, ГКБ имени Ерамишанцева, ГКБ имени Вересаева, ГКБ имени Буянова, ГКБ имени Юдина, ГКБ имени Иноземцева и ГКБ имени Демихова.