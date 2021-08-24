Гольяновский парк ждет масштабное благоустройство

Смотровая площадка, пристань и спортивный кластер появятся в Гольяновском парке. Территорию ждет масштабное благоустройство.

Там сделают современные детские площадки и удобные лавочки, а у пруда оборудуют пристань, где откроется пункт проката лодок и катамаранов. В районе Алтайской улицы реконструируют футбольное поле, обустроят корт для большого тенниса и площадки с навесами для игры в волейбол и баскетбол. Также установят уличные тренажеры и столы для пинг-понга.

В парке появится памп-трек – специальная велосипедная трасса, а напротив дома №4 на Уссурийской улице создадут смотровую площадку. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.