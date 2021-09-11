В Москве до конца года планируют расселить по программе реновации до 50 тыс человек

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
В столице объем строительства жилья может выйти на рекордные показатели, до конца года по программе реновации будет переселено около 50 тысяч человек. Об этом сообщил Сергей Собянин на встрече с Владимиром Путиным.
"До конца этого года уже будет расселено около 50 тысяч человек с начала программы (реновации), и она дальше будет идти нарастающим итогом, потому что мы только стартанули", – сказал Собянин.
Мэр подчеркнул, что программа реновации касается миллиона жителей столицы и будет реализована в сроки.
По его словам, в среднем в предыдущие годы в городе вводилось 3 миллиона квадратных метров жилья, а в этом году эта цифра увеличилась до 6 миллионов.
"Мы с 2010 года, помните, в 2008-м, 2009 годах был резкий такой спад, мы с 4 миллионов ушли до 2 миллионов, а сейчас восстановилась эта кривая, она вышла уже на такой рекордный уровень, и он устойчивый. Мы уже увидели объемы больше 5 миллионов в 2019-м, в 2020 году, и сейчас приближаемся к 6 миллионам", – подчеркнул Собянин.
Ранее сообщалось, что 17 новостроек передали под заселение в рамках программы реновации в Западном административном округе Москвы. Первые жильцы начали переезжать в новый дом 31 августа из корпусов 1 и 2 дома 1 на улице Пивченкова. Всего в ЗАО планируется расселить 105 тысяч горожан из 559 домов. Для этого подобраны 54 стартовые площадки.
До этого заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев заявил, что жильцов 818 домов в ЮВАО планируется расселить по реновации. Сейчас в округе построено 22 дома, а под заселение передано 11 домов, в которых в сумме насчитывается 1 639 квартир.
"Москва сегодня": в программу реновации включено 5 175 домов
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