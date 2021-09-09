Путин обсудит выступление россиян в Токио на заседании Совета по спорту

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Владимир Путин 10 сентября в режиме видеоконференции проведет заседание Совета при президенте по развитию физической культуры и спорта. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Президент обсудит итоги выступления российских спортсменов на Олимпийских и Паралимпийских играх. Также на Совете рассмотрят проект концепции развития детско-юношеского спорта в РФ до 2030 года.

Традиционную церемонию вручения машин победителям и призерам Олимпиады в Токио проведут 11 сентября. Российские спортсмены завоевали 71 награду на Олимпиаде-2020 и заняли пятое место в медальном зачете.

Церемония закрытия Олимпиады-2020 проходила на Национальном стадионе в столице Японии. В качестве знаменосца делегации спортсменов ОКР выступил олимпийский чемпион борец Абдулрашид Садулаев.