Церемонию вручения автомобилей медалистам Олимпиады в Токио перенесли на 11 сентября

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Традиционную церемонию вручения машин победителям и призерам Олимпиады в Токио, которая должна была состоятся в Кремле 10 сентября, перенесли на 11 сентября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исполнительного директора Фонда поддержки олимпийцев России Александра Катушева.

"Вручение перенесено на 11 сентября в связи с тем, что в Кремле будут проходить другие мероприятия, которые с нашими совпасть никак не могут. Такое решение было принято вчера вечером, утром мы об этом узнали", – заявил исполнительный директор.

Он добавил, что мероприятие будет проведено, но возможно изменение по времени.

Российские спортсмены завоевали 71 награду на Олимпиаде-2020 и заняли пятое место в медальном зачете.

Церемония закрытия Олимпиады-2020 проходила на Национальном стадионе в столице Японии. В качестве знаменосца делегации спортсменов ОКР выступил олимпийский чемпион борец Абдулрашид Садулаев.