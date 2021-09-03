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14:16

В Москве почтили память жертв трагедии в Беслане

город

Видео: Москва 24

В Москве проходит акция в память о жертвах теракта в Беслане.

В день 17-й годовщины трагических событий в храме Рождества Пресвятой Богородицы на Кулишках состоялась панихида по погибшим. На площади перед храмом прошла церемония возложения цветов и игрушек к монументу "В память о жертвах трагедии в Беслане".

Затем присутствующие почтили их память минутой молчания. После этого в небо традиционно запустили 334 белых воздушных шара по числу жертв трагедии.

3 сентября также запланировано проведение памятных акций в 10 местах, где ранее были совершены теракты.

В этот день в России отмечается День солидарности в борьбе с терроризмом. Его учредили в память о трагических событиях в Беслане 1–3 сентября 2004 года.

1 сентября в бесланской школе № 1 террористы захватили в заложники более тысячи человек и удерживали их на протяжении трех дней. В результате теракта погибли 334 человека, в том числе 186 детей.

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