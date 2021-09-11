Городские службы перешли на усиленный режим работы из-за Дня города

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Городские службы перешли на усиленный режим работы из-за проведения Дня города. Об этом говорится в сообщении Комплекса городского хозяйства в телеграм-канале.

Так, под особым контролем находится поддержание порядка и уборка территорий города. На круглосуточное дежурство переведено почти 1,5 тысячи аварийных бригад инженерных компаний.

Также внимательно отслеживается работа электросетевых объектов, соблюдение мер противопожарной безопасности и антитеррористической защищенности инженерно-коммунальной и топливно-энергетической инфраструктуры, говорится в сообщении.

Отмечается, что пожарную безопасность обеспечивают свыше 1,1 тысячи человек пожарно-спасательного гарнизона и более 300 единиц техники. Под усиленным патрулирование находятся акватории столицы.

Кроме того, организовано дежурство в точках проведения праздничного салюта.

11 и 12 сентября Москва отмечает 874-летие. День города пройдет без масштабных мероприятий из-за коронавируса. Однако москвичи смогут посетить отдельные мероприятия во всех округах города. В парке "Зарядье" пройдет концерт, также жителей города ждет праздничный салют.

Около 90 столичных учреждений культуры будут работать бесплатно. Среди участников Московский государственный выставочный зал "Новый Манеж", "Музей истории ГУЛАГа", Государственный музей А. С. Пушкина и другие. На сайтах учреждений нужно заранее получить бесплатный электронный билет.

