Хоккеист Александр Волков привез Кубок Стэнли в московскую спортивную школу

Кубок Стэнли приехал в Москву. Главный трофей Национальной хоккейной лиги привез в свою спортивную школу ее выпускник, обладатель Кубка хоккеист Александр Волков.

До своего перехода в "Анахайм Дакс" Александр Волков выиграл Кубок в составе клуба "Тампа-Бэй Лайтнинг" в 2020 году.

Из-за пандемии коронавируса трофей не смогли привезти в Москву. Теперь же на него смотрят, возможно, и будущие его обладатели и те, кто впервые вывел их на лед. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.