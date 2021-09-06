В посольстве РФ заявили об отсутствии тревожных сообщений от россиян в Гвинее

11:25 (обновлено 06.09.2021 11:45)
Фото: ТАСС/EPA/STR
В посольство РФ в Гвинее, где накануне была совершена попытка военного переворота, не поступало тревожных сообщений от россиян, находящихся на территории страны, рассказал пресс-атташе дипмиссии Родион Садыков. Об этом сообщает РИА Новости.
"Тревожных сообщений от российских граждан не поступало, с соотечественниками находимся на связи", – заявил он.
В посольстве РФ также отметили ТАСС, что ситуация в Гвинее оценивается как удовлетворительная, непосредственной угрозы диппредставительству нет.
Ранее стало известно, что гвинейские военнослужащие совершили попытку государственного переворота. Лидер мятежников Мамади Думбуя объявил о решении распустить правительство и отменить действующую Конституцию. Также были закрыты государственные границы.
Позднее Думбуя сообщил, что мятежники задержали президента Гвинеи Альфу Конде.
Новости мира: в Гвинее арестовали действующего президента
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: