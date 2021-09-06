В посольстве РФ заявили об отсутствии тревожных сообщений от россиян в Гвинее

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В посольство РФ в Гвинее, где накануне была совершена попытка военного переворота, не поступало тревожных сообщений от россиян, находящихся на территории страны, рассказал пресс-атташе дипмиссии Родион Садыков. Об этом сообщает РИА Новости.

"Тревожных сообщений от российских граждан не поступало, с соотечественниками находимся на связи", – заявил он.

В посольстве РФ также отметили ТАСС, что ситуация в Гвинее оценивается как удовлетворительная, непосредственной угрозы диппредставительству нет.

Ранее стало известно, что гвинейские военнослужащие совершили попытку государственного переворота. Лидер мятежников Мамади Думбуя объявил о решении распустить правительство и отменить действующую Конституцию. Также были закрыты государственные границы.

Позднее Думбуя сообщил, что мятежники задержали президента Гвинеи Альфу Конде.

